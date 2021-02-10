الأوقاف تدعو خطباء المساجد لفضح خطورة مليشيا الحوثي ومساندة الجيش الوطني بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت وزارة الأوقاف والإرشاد، مدراء مكاتب الوزارة بالمحافظات وخطباء المساجد، إلى مساندة ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة الدفاع عن الجمهورية والهوية اليمنية بمحافظة مأرب، وفضح خطورة مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدوانها على الشعب اليمني.



وقال بيان للوزارة " ان تصاعدَ عدوان مليشيا الحوثي الارهابي على محافظة مأرب، يعد حلقة أخرى من مسلسل الطغيان الذي تمارسه هذه الفئة الإرهابية، مدفوعةً بمخزون هائل من الأحقاد وثقافة التكفير واستباحة دماء اليمنيين وأوهام الاصطفاء السلالي وخرافة ما يسمى بالحق الإلهي، وهو ما يحتم علينا جميعًا الوقوف صفا واحدًا إلى جانب أبطال قواتنا المسلحة والأمن، باعتبار عدوان المليشيا الحوثية خروجًا عن الشرعية الدستورية، ونكوصًا عن النظام الجمهوري، وخيانة وطنية، تستوجب مقاومتها".

وحثت الوزارة المواطنين للتمسك بحقهم في رفض الظلم والطغيان الذي تمارسه مليشيا الحوثي ومقاومته والالتفاف حول الجيش الوطني والمقاومة الوطنية تجسيدًا لإرادة الشعب اليمني في الحرية ورفض العودة إلى أغلال الإمامة بنسختها الحوثية العميلة لإيران.

كما دعا البيان خطباء المساجد تخصيص خطبة الجمعة لبيان خطورة هذه الفئة المارقة والتعاون في التصدي لها، وحث الشعب اليمني في عموم المحافظات على الاصطفاف الواسع خلف الشرعية الدستورية.