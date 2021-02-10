واشنطن تدين بشدة أي هجوم ضد السعودية وتطالب مليشيات الحوثي بوقف هجماتها ضد دول المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بعد استهدافها مطار أبها المدني السعودي.



وأدانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، "هجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها في السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أن "مليشيات الحوثي أظهرت رغبتها في إطالة أمد الصراع باليمن".

ولفتت إلى أن "موقف الرئيس جو بايدن تجاه إيران واضح، ويتمثل في ضرورة عودتها للالتزام الكامل بالاتفاق النووي كشرط لحدوث أي تقدم في سياستنا تجاهها".

وفي سياق متصل، قال كريستيان جيمس، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: "ندين بشدة أي هجوم ضد السعودية، وحان الوقت لتوقف مليشيات الحوثي هجماتها ضد دول المنطقة".

وتابع جيمس: "مليشيات الحوثي تتلقى الدعم من إيران وتتحمل مسؤولية هجماتها ضد السعودية".

وتابع: "لدينا آليات كثيرة للتعامل مع مليشيات الحوثي ومنها فرض العقوبات عليها".

وأكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط على مليشيات الحوثي وإيران التي تدعمها".

واستطرد جيمس: "ليس لدينا أي شك في مسؤولية مليشيات الحوثي عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن والهجمات ضد السعودية".