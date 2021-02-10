قائد عسكري بارز ينقذ مأرب للمرة الثالثة من السقوط ويقود المعركة الفاصلة ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر في مأرب التي تدور الحرب في جبهاتها والذي تستميت مليشيا الحوثي السيطرة عليها بمحاولات دائماً تنتهي بالفشل. وقال المصادر ان القائد العسكري اللواء مفرح بحيبح قائد محور بيحان كلما برز خطر يهدد مأرب هب للدفاع عنها قائداً للمعركة بنفسه وتحوله لقائد ميداني. وذكرت المصادر ان بحيبح انقذ مأرب من السقوط أكثر من مرة و يخوض المعركة الفاصلة بكل شجاعة .

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