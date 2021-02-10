شكرا لبحثكم عن خبر مصدر يكشف المسافة التي تفصل الحوثي عن قلب مدينة مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أبلغ مصدر عسكري"كريتر سكاي " عن اخر نقطة يتواجد بها مسلحي جماعة الحوثيين في محافظة مأرب شرق البلاد. وقال المصدر ان كل مايشاع عن سقوط مدينة مأرب غير صحيح. وتابع قائلا المواجهات تدور في عدة جبهات بمديرية صرواح وايضا جبهة هيلان. ولفت ان المسافة من معسكر كوفل الى مدينة مأرب يبلغ 80كيلو . وواصل قائلا ان المسافة من تماس مابين الحوثيين في شرق صرواح الى مأرب20 كيلو . وافاد فيما من مديرية صرواح شرقا الى مدينة مأرب يبلغ 50 كيلو. ونوه بالقول ان المعارك تدور في هذه المواقع منذ سنوات غير ان هذه الايام جماعة الحوثيين تقوم بالهجوم بشراسة.

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