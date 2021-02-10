مناقشة التعاون بين وزارة التعليم العالي والفني والغرفة التجارية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التعليم العالي والتعليم الفني، الدكتور خالد الوصابي، اليوم بعدن، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، ابوبكر باعبيد، التعاون المشترك بين الجانبين والتكامل والشراكة بين الوزارة والغرفة للاسهام في تحقيق رؤية اقتصادية وتنمية مستدامة.



وأكد الوزير على الاهمية الاقتصادية لمحافظة عدن ودور الاستثمار المتميز فيها .. لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين وبما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية.

واشار الى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية والبيئة التعليمية في التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني .. مشيداً بالدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية بعدن باعتبارها من اعرق الغرف في الوطن العربي.

ومن جانبه، نوه باعبيد بأهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاع العام والخاص.. لافتاً إلى أن القطاع الخاص عامل مهم في رفد وبناء الاقتصاد الوطني.