شبيبة وشمسان يناقشان أوضاع الأوقاف وحمايتها في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع محافظ تعز نبيل شمسان، أوضاع الأوقاف وحمايتها في تعز.



ولفت الوزير شبيبة، إلى تنوع الأوقاف في تعز، ومنها ما له علاقة بالإرث التاريخي كمعالم شاهدة على الحضارة اليمنية مثل المساجد التاريخية .. لافتا إلى الحاجة لتكاتف الجهود من أجل المحافظة على الوقف وحمايته، وكف أيدي العابثين والمتنفذين من الوصول إليه .. مشددا على عدم السماح بالتساهل في بخس ثمنه وتدني عقود تأجيره باعتباره حق لله، ومن المكاسب الوطنية التي تعود بالنفع للدولة والمجتمع.

ونوه إلى ما تعرضت له بعض أراضي الأوقاف من بسط غير قانوني، وضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية بشأنها وتنفيذ ما صدر منها .. متطرقا إلى أهمية تكثيف الخطاب الديني بالتعاون مع السلطة المحلية، في ترسيخ قيم الوسطية، ومقاومة العنصرية السلالية ودعاة الحق الإلهي المزعوم والوضوح في مواجهة الإماميين الجدد أعداء الثورة والجمهورية، باعتبار تعز أيقونة الثقافة، ولما تلاقيه من صَلف الإجرام الحوثي الذي لا زال حتى اللحظة محاصرا لها ويستهدفها بنيرانه بشكل متكرر.

من جانبه أكد محافظ تعز، أن السلطة المحلية في المحافظة تولي هذا الملف أهمية بالغة، في الحفاظ على أراضي الأوقاف وحمايتها والتصدي لكل من يريد العبث بها .

منوها إلى دعم السلطة المحلية لكل ما يتصل بأنشطة الوزارة الفكرية والتوعوية ومواجهة أفكار العناصر الإمامية الخارجة على الدولة والمجتمع.