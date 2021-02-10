شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العمراني يناقش مع الخارجية الأردنية مستجدات الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير اليمن في عمان علي العمراني، اليوم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردني يوسف البطاينة، ومدير الدائرة العربية في الوزارة شاكر العموش، وناقش معهما تطورات الوضع في اليمن على ضوء الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الارهابية على مأرب وقصف الاحياء السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن العديد من الضحايا في صفوف المدنيين.



وتطرق السفير الى تراجع ميليشيا الحوثي عن التزاماتها بشأن السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول الى خزان صافر لإجراء التقييم والصيانة الاولية تمهيدا لتفريغه تجنبا لكارثة بيئية كبيرة في البحر الأحمر.. مؤكدا أن تراجع الحوثيين عما سبق والتزموا به سيزيد المخاطر التي قد تنجم عن انفجار الخزان في أي وقت، أو تسرب النفط منه.

كما بحث معهما قضايا تسهيلات تخص اليمنيين القادمين الى الأردن والمقيمين فيها، ومن ذلك قضايا الإقامات وتصاريح العمل.