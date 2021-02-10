الأصبحي يبحث مع الخارجية المغربية المستجدات اليمنية والإرهاب الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية الشقيقة عزالدين الأصبحي، اليوم، في الرباط، مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية المغربية السفير فؤاد اخريف، مستجدات الساحة اليمنية وخاصة الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي على مدينة مأرب.



واستعرض السفير الأصبحي، ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية من أعمال إجرامية واستمرارها في استهداف المدن اليمنية المكتظة بالسكان وتصعيدها العسكري الأخير على محافظتي مأرب والجوف، وكذا استمرار قصف وحصار مدينة تعز .. موضحا أن كل تلك الخطوات التصعيدية تأتي لضرب أي مبادرات تدعو للسلام.

وأشار إلى التراجع المستمر لمليشيا الحوثي عن أي خطوات نحو السلام ونكوثها لأي التزام قد يفضي إلى خلق مسار للسلم والحل السياسي في اليمن وآخرها تراجعها عن الالتزام الخاص بخزان صافر النفطي والذي لا يزال يشكل كارثة حقيقية على الحياة البحرية والمياه الإقليمية في البحر الأحمر.

من جهته أكد السفير فؤاد اخريف، على دعم الموقف اليمني وإدانة الإرهاب وعلى استمرار دعم المملكة المغربية لمسار السلام في اليمن بناءا على المرجعيات المتفق عليها من قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية، وان الموقف المغربي الثابت هو مع دعم مسار الشرعية في اليمن وصون وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء مدير دائرة الخليج والمشرق بوزارة الخارجية المغربية مصطفى زروقي ورئيس قسم اليمن بالوزارة عثمان رحو.