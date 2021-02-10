وزير المياه يؤكد ضرورة تفعيل المراكز العلمية وتأهيل فنيي الجامعات للمساهمة بالتنمية المستدامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على ضرورة تفعيل المراكز العلمية ودور التأهيل والتدريب للكوادر الفنية في الجامعات من أجل المساهمة في التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية والقائم بأعمال رئيس الجامعة عدن الدكتور عادل عبادي، ومديرة مركز العلوم والتكنولوجيا بالجامعة الدكتورة رخصانة رخسانة محمد، وناقش اللقاء تفعيل أوجه التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الوزارة والجامعة عن طريق التعليم وتمويل البحوث وتشجيع الابتكار، وذلك في سياق سياسات متكاملة تتبناها الحكومة في هذا الصدد لينسجم مع دور الجامعات وتسخير العلوم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية.

وأشاد وزير المياه المهندس الشرجبي، بأدوار وجهود جامعة عدن خلال الفترة الماضية .. متطرقا إلى ما شكلته من رافد مهم للخبرات والكفاءات على المستوى الوطني.

من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون البيئة، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي، حاجة الهيئة لمراكز وطنية تقدم دراسات شاملة حول القضايا البيئية خصوصاً ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية .. منوهاً إلى الحاجة أيضاً لتقديم دورات تدريبية نوعية لرفع الوعي المجتمعي.

من ناحيتها أشارت الدكتورة رخصانة، إلى إنشاء قسم الاستشعار عن بُعد في مركز العلوم والتكنولوجيا بالجامعة، لتقديم خدمات ملحة لأكثر من جهة بما فيها قطاعي المياه والبيئة .. لافتة إلى حاجة البلد بكافة التخصصات لتوفير أبحاث عبر التقنيات الحديثة، وتقديم برامج الدبلوم المهني لرفد البلد بكوادر متخصصة تخدم المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد الحلول التكنولوجية لمعالجة مختلف قضايا التنمية.