محافظ عدن يناقش وضع الكهرباء ويدشن مشروع تشجير كورنيش المعلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم، مع مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، عدد من القضايا المتعلقة بوضع الكهرباء والمؤسسة والمشكلات التي تواجهها ومقترحات معالجتها.



ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات بحق القيادات المتغيبة عن عملها في المؤسسة .. مشدداً على ضرورة تكاتف جهود الجميع ومعالجة الوضع المتردي في المؤسسة والذي انعكس على وضع الخدمة بمديريات المحافظة.

وأكد تقديم السلطة المحلية الدعم الكامل لإدارة الكهرباء لتجاوز المشاكل والصعوبات التي تواجهها .. مشدداً على ضرورة التزام المسؤولين والموظفين بأداء مهامهم وواجباتهم اليومية.

إلى ذلك دشن محافظ عدن، اليوم، مرحلة التشجير في كورنيش الدكة بمديرية المعلا، من مشروع إعادة تأهيل الكورنيش، الذي تنفذه صندوق النظافة وتحسين المدينة.

ويشمل المشروع إنشاء جزر ومسطحات خضراء على مساحة 230 متر كمرحلة أولى ومراحل تنفيذه.