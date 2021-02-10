تدشن أعمال السفلتة في مشروع طريق الكراع - الصعيديات بمديرية بيحان بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام مديرية بيحان بمحافظة شبوة عبدالباري مفتاح اليوم اعمال السفلتة في مشروع طريق الكراع - الصعيديات بالمديرية .



وأطلع مفتاح على سير العمل في شق عقبة مالح والشروع في تنفيذ الاعمال الهندسية لعبارة مياه السيول في العقبة .. مؤكدا على اهمية مواصلة العمل في المشروع وبوتيرة عالية وإستكمال الشروع من أجل تسهيل حركة المواطنين في العديد من القرى الريفية بالمديرية .