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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشن أعمال السفلتة في مشروع طريق الكراع - الصعيديات بمديرية بيحان بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
دشن مدير عام مديرية بيحان بمحافظة شبوة عبدالباري مفتاح اليوم اعمال السفلتة في مشروع طريق الكراع - الصعيديات بالمديرية .
وأطلع مفتاح على سير العمل في شق عقبة مالح والشروع في تنفيذ الاعمال الهندسية لعبارة مياه السيول في العقبة .. مؤكدا على اهمية مواصلة العمل في المشروع وبوتيرة عالية وإستكمال الشروع من أجل تسهيل حركة المواطنين في العديد من القرى الريفية بالمديرية .