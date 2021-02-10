وكيل محافظة شبوة يؤكد على أهمية تنظيم أول مهرجان للتسوق في عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق على أهمية مشروع تنظيم اول مهرجان للتسوق في انعاش حركة التسوق في مدينة عتق مركز المحافظة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك .



واشاد خلال لقاءه اليوم مدير عام مؤسسة سلام الراعية للمشروع، رامي منصور، بجوهر الاهداف الانسانية للمشروع والرامية الى مساعدة الاسر الفقيرة على اقتناء و شراء احتياجاتها الاساسية له ،مثنيا على كل الداعمين له .. داعياً الجهات ذات العلاقة بالتعاون من أجل إنجاح هذا المهرجان .

بدروه أوضح مدير المؤسسة أن المهرجان سيقام خلال الفترة من خمسة عشر شعبان وحتى الاول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كومبة من رجال المال والأعمال .. مستعرضا الاهداف الانسانية لهذا المهرجان .