ندوة في عدن تناقش ميثاق الشرف الإعلامي المعدل لإتحاد الإعلام الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين ندوة حول شرف المهنة وميثاق الشرف الإعلامي في النظام الأساسي المعدل لاتحاد الإعلام الرياضي.



وتطرقت الندوة إلى ميثاق الشرف الإعلامي، الذي أضيف في التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي للاتحاد، والنصوص الواردة في النظام الأساسي للاتحاد، والآراء والمقترحات الواردة بشأنها.

في الندوة، أكد وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، على العلاقة التكاملية بين الوزارة والإعلام الرياضي والدور الايجابي الذي يلعبه الاعلاميون في تقييم العمل الرياضي وتقويمه اذا لزم الأمر، منوها بمساهمات كوكبة من الإعلاميين الرياضيين الذين أثروا الساحة الوطنية طوال عقود من العطاء في هذا المجال.

وأكد دعم الجهود الرامية الى تفعيل الكيان الموحد والشرعي للإعلاميين، ممثلا بالاتحاد اليمني للإعلام الرياضي، والمساهمة في تعزيز دوره، في اطار الاحترام التام لاستقلاليته ونشاطه النوعي.

من جانبه أشار وكيل الوزارة، صالح الحميدي إلى استعداد الوزارة مؤازرة جهود الاتحاد في تأهيل منتسبيه، من خلال اشراكهم في الدورات التي تزمع تنظيمها في الفترة المقبلة .. لافتا الى ان الإعلام الرياضي كان دائما في موقع متقدم على صعيد المهنة من خلال الأسماء الكبيرة والمتميزة التي قدمها طوال مسيرته ومثلت علامات مضيئة في مسيرة الصحافة اليمنية بكل تخصصاتها وفروعها.

من جانبه استعرض رئيس الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي الدكتور جميل طربوش ابرز النصوص المعدلة في النظام الاساسي للاتحاد، وتحديدا النص الخاص بميثاق الشرف الإعلامي، وأهمية التعديلات .. موضحاً إن قيادة الاتحاد عكفت على دراسة تلك التعديلات بصورة جيدة ومتأنية قبل ادراجها في مشروع التعديل المقترح، كما حرصت على مطابقتها مع عدد من النصوص المقابلة في التشريعات الخاصة بالكيانات الإعلامية في عدد من الدول العربية، من أجل الوصول الى الصيغة التي تتناسب مع واقعنا الإعلامي ولا تتعارض مع القوانين المحلية.

فيما أشاد رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن، محمود ثابت، بالخطوات الايجابية لاتحاد الإعلام الرياضي، وحرصه على ايجاد علاقات جيدة بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة باعتبارهما شريكين في عمله .. مؤكداً ان النقابة ستكون عونًا للاتحاد في مساعيه لتأهيل كوادره ومنتسبيه، ولن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالجوانب المهنية لدى منتسبي الاتحاد.

وشدد ثابت على احترام المعايير المهنية في العمل الصحفي عموما، وفي مجال الإعلام الرياضي خاصة، وضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة التي تعد الحصن المنيع لحماية الإعلامي من الانزلاق في الممارسات المسيئة له ولمهنته .. معتبراً إدراج مادة تتعلق بميثاق الشرف الإعلامي ضمن التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي للاتحاد، خطوة مهمة ومتقدمة لتعزيز القيم المهنية في عمله .

وقدمت في الندوة ملاحظات واراء بشأن نصوص النظام الاساسي، والتعديلات المقترحة، تم الرد عليها من قبل رئيس الاتحاد، على ان يتم الاستفادة منها عند صياغة التعديلات بصورتها النهائية، وقبل عرضها للجمعية العمومية من اجل المصادقة النهائية عليها.