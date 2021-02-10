افتتاح معرض مأرب الاول للكتاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيلا محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح وعبدالله الباكري، اليوم معرض مأرب الأول للكتاب 2021م والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة على مدى عشرة أيام.



وطاف الوكيلان بأرجاء المعرض مطلعين على اجنحته واقسامه وما تعرضه دور النشر المشاركة في المعرض البالغة 20 دار نشر محلية وعربية، واستمعا من مدير فرع الهيئة العامة للكتاب ناصر الشريف الى شرح عن المعرض واقسامه ومراحل التحضير والدور المشاركة والمصنفات المتنوعة التي تعرضها وتبلغ 20 الف مصنف في مختلف العلوم الانسانية والتطبيقية تحتوي على مليون نسخة كتاب بمعدل 50 نسخة لكل كتاب.

كما اطلعا على الجناح المخصص لتوقيع المؤلفات والإصدارات، والزوايا الخاصة بالهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية المشاركة لعرض إنتاجاتها وإصداراتها المختلفة، والقاعات المخصصة لإقامة الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية والفكرية المصاحبة للمعرض.

واشادا بمستوى تنظيم المعرض وهذه التظاهرة الثقافية التي تحتضنها المحافظة لأول مرة.

وقال مفتاح " في الوقت الذي تستضيف محافظة مأرب معرضا للكتاب ولأول مرة، لاتزال مليشيا الحوثي الارهابية ومن ورائهم إيران يمارسون اعمالهم الارهابية والعدائية تجاه المحافظة واستهداف الاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، بغية ترويع وقتل المدنيين والنازحين الذين تجاوز عددهم اليوم أكثر من ثلاثة ملايين نازح والذين شردتهم من قراهم ومدنهم هذه المليشيا أمام صمت المجتمع الدولي المطبق.

وكان زوار المعرض توافدوا منذ الصباح الباكر في انتظار لحظة الافتتاح، ومتنقلين بين حدائق المعرفة التي توفرها دور النشر وتعرضها على رفوف ومنصات مطبوعاتها المختلفة مبدين ارتياحهم لتنظيم هذا المعرض الذي يمثل فرصة لهم لاقتناء الكتب والمؤلفات الثقافية والتخصصية التي يحتاجونها، كما يمثل فرصة للمؤلفين والكتاب في عرضها على دور النشر وتوقيع عقود على طباعتها ونشرها.