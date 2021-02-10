نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف للاطمئنان على أحوال المقاتلين والاطلاع على المستجدات وما يسطره الأبطال من ملاحم خالدة لدحر اعتداءات الميلشيات الانقلابية.



وحيا نائب الرئيس بسالة القادة والضباط والمقاتلين البواسل والالتفاف الشعبي والقبلي الكبير إلى جوار أبطال الجيش الوطني في معركتهم الجمهورية الخالدة الرافضة لصلف الانقلاب الكهنوتي الإمامي واعتداءاته، معبراً في الوقت نفسه عن تقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم لليمنيين في مواجهة مخاطر المشروع الإيراني التخريبي.

وتطرق نائب الرئيس إلى الأعمال الإجرامية لميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف المدن الآهلة بالسكان والأعيان المدنية والتي كان آخرها استهداف مدينة مأرب المكتظة بالنازحين والاعتداء الإرهابي الذي طال مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعمال تخريبية مُستنكرة ومُدانة تستدعي موقفاً جاداً للمجتمع الدولي والإقليمي وإعادة تقييم لسلوك جماعة الحوثي الذي يعتمد بدرجة أساسية على العنف ولغة السلاح ويقوض دوماً كل مساعي السلام.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن تضحيات اليمنيين وتماسكهم واصطفافهم خلف قيادة الشرعية ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، سترسم في مجملها ملامح النصر وطريق الحرية والكرامة، في وقت تضع الميليشيات الإرهابية نفسها في مواجهة كل أبناء الشعب اليمني كجماعة إرهابية عنصرية جرّعت اليمنيين الويلات وجلبت الدمار والخراب إلى كل مدينة وقرية اجتاحتها جحافلها الهمجية.

من جانبه قدم محافظ صنعاء، خلال الاتصال الهاتفي، تقريراً موجزاً لنائب رئيس الجمهورية، شمل الوضع الميداني والعسكري وما يتحلى به المقاتلون الأبطال من معنوية قتالية عالية، معبراً عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.