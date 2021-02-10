اجتماع بعدن يقر وضع آلية شفافة لاستيراد وقود محطات الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع موسع بعدن، اليوم، برئاسة وزيري المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، وضع آلية شفافة لاستيراد وقود محطات الكهرباء بمشاركة الوزارات ذات العلاقة.



كما أقر الاجتماع، سداد مستحقات الموردين للوقود الإسعافي خلال الفترة الماضية، واستكمال متطلبات ووثائق عمليات الشراء غير المكتملة لتتمكن وزارة المالية من استكمال إجراءات الصرف.

وشدد وزير المالية، على ضرورة تفعيل عمل لجنة مناقصات استيراد الوقود لمحطات توليد الكهرباء، لانتظام توفير الوقود عبر مناقصات مستوفية الشروط القانونية، ووفق آلية شفافة تضمن الحصول على أقل سعر وأنسب فترة للسداد.

حضر الاجتماع أمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير النفط الدكتور سعيد الشامسي، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة المهندس عبدالقادر باصلعه، ومدير فرع مؤسسة الكهرباء بعدن مجيب الشعبي ومدير فرع شركة النفط بعدن انتصار العراشة.