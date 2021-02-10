اجتماع في المهرة يقر إجراءات لاعتماد مشاريع ذات جدوى لعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة حصر الالتزامات المالية، تقرير اللجنة حول المشاريع عديمة الجدوى من أجل تشكيل لجان لتصفيتها واعتماد مشاريع ذات جدوى في موازنة العام الجاري 2021م.



وتطرق الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكيل المحافظة المهندس سالم العبودي، ومدير مكتب المالية عويضان يسهول، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديوان المحافظة عدنان بادينار، إلى الإجراءات اللازمة لتصفية المشاريع عديمة الجدوى، كما أقر الاجتماع، عددا من الإجراءات الكفيلة بإنجاز وتسريع أعمال اللجنة لإنهاء موضوع المشاريع عديمة الجدوى واعتماد مشاريع ذات جدوى.

وشدد المحافظ، على أهمية إسراع اللجنة في إنجاز آلية محددة لاعتماد مشاريع ذات جدوى مع توفر كافة الضوابط والمواصفات وإدراجها في موازنة العام الحالي 2021م.