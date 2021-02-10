الارياني ومحافظ تعز يناقشان تفعيل المؤسسات الاعلامية والثقافية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم بعدن مع محافظ تعز نبيل شمسان، إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية في المحافظة.



ونقل الوزير تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لابناء تعز الذين يسطرون ملحمة وطنية ويمرغون أنوف مليشيات الحوثي بالتراب ويلقنونهم دروسا في التضحية والفداء وأن توجيهاته للحكومة بإيلاء محافظة تعز اهتماما خاصا وتلبية احتياجات ابنائها في كافة الجوانب وبالشكل الذي يعيد لهذه المحافظة اعتبارها ويمكنها من ممارسة دورها التنويري والتثقيفي.

وأكد ان الوزارة بصدد إعادة إصدار صحيفة الجمهورية بشكل يومي لتقوم بدورها الوطني والثقافي في توعية المجتمع بخطورة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران وفضح جرائمه بحق تعز خاصة والشعب اليمني عموما، كما أكد على تقديم الدعم اللازم لاذاعة تعز لتقوم بدورها التنويري وتقدم خطاب الشرعية للمواطنين وتفند أكاذيب ودعايات وخرافات الحوثي.

وقال الوزير ان تعز عاصمة الثقافة اليمنية وقلعة الصمود واثبتت انها عصية على الكهنوت الحوثي البغيض اذ كانت من اوائل المحافظات التي وقفت في وجه المد الفارسي وقدمت التضحيات الجسيمة في سبيل الدفاع عن المكتسبات الثورية وهذا الامر ليس بجديد على تعز التي تحتفظ بسجل حافل بالتضحيات في كافة مراحل النضال الوطني.

ودعا الارياني ابناء تعز لمزيد من الالتفاف والالتحام بالقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية لمواجهة المشروع الايراني الفارسي في اليمن والمنطقة ودعم معركة استعادة الدولة كونها الضامن الحقيقي لحياة كريمة وتوفير الخدامات والمتطلبات لكافة المواطنين.

من جانبه عبر المحافظ عن تقديره للاهتمام الذي توليه وزارة الاعلام الثقافة والسياحة لمحافظة تعز، مؤكدا بأن هموم وتطلعات الوزارة هي نفس هموم وتطلعات قيادة المحافظة، منوها بالانشطة الثقافية والسياحية التي نفذتها محافظة تعز خلال الفترة الماضية والتي لقيت استحسان وتفاعل المواطنين.

وأكد شمسان أن محافظة تعز تشكل جبهة متقدمة تدافع عن الدولة والشرعية وتقدم التضحيات تلو التضحيات وهي قادرة ليس على الصمود فقط وإنما على المشاركة في تحرير اليمن قاطبة.