وزير التخطيط يبحث مع السفير آل جابر الدعم السعودي للاحتياجات التنموية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، الاحتياجات التنموية في اليمن وتسريع وتيرة المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي في كافة محافظات الجمهورية.



وجرى خلال اللقاء استعراض المشاريع في مختلف المحافظات، ووضع الأولويات التنموية الطارئة في مختلف القطاعات وخاصة النقل والطرقات والتعليم والصحة، كما تم التشديد على ضرورة انجاز عدد من المشاريع الهامة بصورة عاجلة وأهمها صيانة وإعادة تأهيل مطار عدن وتطوير ورفع القدرة الاستيعابية لمينائي عدن والمكلا لما تشكله تلك المنافذ من أهمية قصوى لوصول المعونات الإنسانية المقدمة من المانحين لأبناء الشعب اليمني، وخط سير العمل الإغاثي.

وقدم وفد وزارة التخطيط برئاسة الوزير الدكتور باذيب، قائمةً بالأولويات التنموية للمشاريع الطارئة والمشاريع متوسطة المدى للحكومة اليمنية، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لآليات العمل والتنسيق المشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي ستعزز عمل البرنامج في اليمن وستساهم في تسريع وتيرة مشاريعه التنموية في كافة محافظات الجمهورية.

وعبر الدكتور باذيب، عن شكر وإمتنان الحكومة اليمنية للبرنامج السعودي ومشرفه العام سعادة السفير آل جابر، على جهودهم الحثيثة والملموسة وما يقدمه البرنامج من مشاريع تنموية هامة تساهم في رفع وتيرة التنمية وتساهم في خلق العديد من فرص العمل، مما يسهم وبشكل كبير في تعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وكرر الشكر موصولا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على دعمها المستمر والمتواصل لليمن أرضا وشعبا.

من جانبه أكد السفير آل جابر، حرص المملكة قيادة وشعبا على دعم أشقائهم في اليمن، ووحدة المصير المشترك وتأييد المملكة للحكومة الشرعية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض التاريخي وجهودها الحثيثة في عملية استعادة مؤسسات الدولة وبناء السلام والدفع بعجلة التنمية وإعادة الإعمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.