مصر تعرب عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية.



وأكدت مصر مُجددًا على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية أنه تمت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي جراء اعتداء مليشيا الحوثي.

وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".