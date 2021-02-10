محافظ المهرة يترأس اجتماعا للجنة حصر الالتزامات المالية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس محافظ محافظة المهرة – رئيس المجلس المحلي، الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة حصر الالتزامات المالية، لاستعراض تقريرها المرفوع حول المشاريع عديمة الجدوى، من أجل تشكيل لجان لتصفيتها واعتماد مشاريع ذات جدوى في موازنة العام الجاري 2021م.



واستعرض الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة، الأستاذ عويضان سالم يسهول، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديون المحافظة، الأستاذ عدنان محمد بادينار، تقرير اللجنة والإجراءات اللازمة لتصفية المشاريع التي ليس لها جدوى.

وشدد المحافظ بن ياسر على سرعة مواصلة اللجنة عملها في إنجاز آلية محددة لاعتماد مشاريع ذات جدوى وأهمية للمحافظة مع توفر كافة الضوابط والمواصفات وإدراجها في موازنة العام الحالي 2021م.

وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات الكفيلة بإنجاز وتسريع أعمال اللجنة لإنهاء موضوع المشاريع عديمة الجدوى واعتماد مشاريع ذات جدوى