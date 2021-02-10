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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف : اعتداء حوثي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها لحريق تمت السيطرة عليه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلن التحالف العربي أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.
وأضاف التحالف في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية أنه تمت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي جراء اعتداء مليشيا الحوثي.
وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".