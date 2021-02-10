وأضاف التحالف في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية أنه تمت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي جراء اعتداء مليشيا الحوثي.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف : اعتداء حوثي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها لحريق تمت السيطرة عليه والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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