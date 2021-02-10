شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث إمكانية دعم قطاعات وزارة الداخلية من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم بعدن مع نائب الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ناهد حسين، التعاون بين الوزارة والبرنامج المواضيع المتعلقة بعمليات تأهيل البنية التحتية للوزارة والسجون بالإضافة إلى دعم وتأهيل القطاع النسائي بالوزارة ودعم مدرسة التأهيل والتدريب لمنتسبي وزارة الداخلية.



وجرى مناقشة التحديات التي تعترض سير عمل البرنامج ووضع الحلول المناسبة في عدد من الجوانب المتعلقة بالحماية الأمنية وتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل عمل المشروع.

وتطرق اللقاء إلى الأنشطة التي يعتزم البرنامج القيام بها وفي مقدمتها دعم وتعزيز قطاعات الوزارة واوضاع السجناء والسبل الكفيلة لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.