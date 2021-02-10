وزير الصحة يفتتح ورشة الزيارات الإشرافية الداعمة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، الورشة التعريفية بأدوات الزيارات الإشرافية الداعمة لخدمات الصحة الانجابية والطوارئ التوليدية والوليدية، ينظمها قطاع السكان، بدعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي.



وأكد الوزير الدكتور بحيبح، على أهمية التدريب لكادر الصحة الانجابية لمجابهة ضعف الخدمات فيه لاسيما في المناطق المهملة، وحث المشاركين على ضرورة نقل الخبرات والأدلة والمعلومات، للمحيط المجتمعي والمهني لهم وبالذات في المناطق الريفية بهدف الاسهام في التقليل من وفيات الأمهات.

وتتناول الورشة بمشاركة 46 من مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات بعدن وتعز ولحج، نشاطات الصحة الانجابية في عدن ولحج وتعز والتخطيط للاستمارات الخاصة بالزيارات الإشرافية الداعمة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

الى ذلك دعا وزير الصحة، في كلمته في فعاليات اليوم الثاني من اللقاء السنوي لمراجعة انشطة التحصين للعام ٢٠٢٠م الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، الى مضاعفة جهود الترصد والتحصين، وتلافي القصور، وإعداد التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية والرفع بها للأطر العليا، مؤكدا على ضرورة تفعيل الترصد لمجابهة الاوبئة المنتشرة والاوبئة الطارئة.