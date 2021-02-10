باذيب يلتقي نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب اليوم في الرياض مع نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري.



حيث تطرق الوزير الى الأوضاع الاقتصادية وجهود الحكومة في الاعداد والتحضير لبرامج إعادة الإعمار اضافة للجهود المبذولة لاستئناف المشاريع التنموية الممولة من الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومن أهمها مشروع مستشفى عدن العام ومركز القلب بتمويل من الصندوق.

وأشار الى الجهود التي تبذلها الحكومة مع شركاء التنمية الدوليين لتفعيل المشاريع والبرامج التنموية والتنسيق المشترك مع وكالات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والإسلامي وغيرها من المؤسسات عبر مكاتبهم في العاصمة المؤقتة عدن.

وجرى استعراض الدور الكبير التي تقوم به المملكة من خلال ممارسة نفوذها وتأثيرها الواسع على هذه المؤسسات المالية الدولية ومجالسها التنفيذية في دعم أولويات الحكومة اليمنية وبحث إمكانية تمديد فترات السماح للمشاريع التنموية الممولة من بما يعزز التعافي الاقتصادي ويساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور الخضيري حرص السعودية على دعم الحكومة اليمنية من خلال العمل على الاسراع في تنفيذ كافة المشاريع الجارية مع الصندوق.