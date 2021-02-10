شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يبارك لخريجي الدفعة الأولى بكلية الشرطة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدر قراري رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، رقم ( 11 ) لسنة 2021م، قضى بترقية خريجي كلية الشرطة بحضرموت "الدفعة الأولى جامعيين القسم الخاص" لعام 2019 _ 2020م البالغ عددهم (139) طالبا إلى رتبة ملازم أول، والقرار رقم (12) لسنة 2021م بشأن ترقية خريجي دورة قادة فصائل الدفعة الثالثة بالمنطقة العسكرية الثانية وعددهم "148" إلى رتبة ملازم ثاني.



وأعرب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عن خالص الشكر لفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاهتمامه بمحافظة حضرموت، ودعمه لكلية الشرطة وللمؤسسة العسكرية والأمنية والاهتمام بمجال التدريب والتأهيل ومخرجاتها وجهود التطوير في المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤكدا أن القرارين الجمهوريين بترقية خريجي الدفعة الأولى من كلية الشرطة بحضرموت ودورة قادة فصائل الدفعة الثالثة، ستكون له انعكاسات إيجابية لتطوير أداء الخريجين، والإسهام في حفظ الأمن في محافظاتهم، كما أعرب عن الشكر لقيادة وزارتي الدفاع والداخلية، مباركا للخريجين صدور قراري الترقية، وداعيا إلى مزيد من الجهد والتطوير للرقي بالمؤسسة العسكرية والأمنية لمزيد من الأمن وحفظ سكينة المواطنين