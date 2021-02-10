مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، أن مستجدات الساعات الأخيرة في المناطق المحررة شهدت تسجيل إصابتين مؤكدتين بالفيروس الوبائي (كوفيد-19) في محافظة حضرموت الساحل.



كما تم تسجيل 12 حالة اشتباه بالفيروس توزعت بواقع (4) حالات في البيضاء، وحالتين في كل نت عدن وحضرموت الساحل، وحالة واحدة في كل من "حضرموت الوادي، المهرة، شبوة، ومأرب". وفقاً لنشرة اللجنة اليومية.

وأفادت اللجنة بعدم تسجيل أي من حالات الشفاء والوفاة لهذا اليوم.

وبذلك ارتفع إجمالي تراكمي الحالات المشتبهة إلى (7535)، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى (2133) حالة، منها (615) حالة وفاة، و(1428) حالة شفاء.

وذكرت أن إجمالي الفحوصات التي تم إجراؤها للمرضى (4) فحوصات، كانت نتائجها السلبية والايجابية متساوية، فيما أجرت (205) فحوصات للمسافرين، نتائج (3) منها ايجابية وبقيتها سلبية