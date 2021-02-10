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فرنسا تطالب بوقف فوري للتصعيد العسكري الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

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أعربت فرنسا، عن "قلقها الكبير"، لهجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية، داعية إلى وضع حد لـ"أعمالهم المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "انييس فون دير مول"، إن "التصعيد الجاري في اليمن وفي يجب ان يتوقف فورا".

 

وأضافت مول: "تدين فرنسا بشدة محاولات شن هجمات جوية ضد السعودية في 7 و8 شباط/فبراير"، وفق ما ذكرت وكالة أ ف ب الفرنسية.

 

ودعت المتحدثة، الحوثيين إلى "وقف هجماتهم في اليمن وانشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار والمشاركة بشكل بناء في عملية سياسية لإخراج اليمن من الأزمة"

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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