المليشيا الحوثية تقصف منازل ومزارع المواطنين بالتيحتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي، المصنفة إرهابياً، بنيران أسلحتها منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



وذكرت مصادر محلية، أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا بالأسلحة الرشاشة المتوسطة بصورة كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.

وتعرضت مزارع المواطنين في بلدة الجبلية للاستهداف الحوثي بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة بصورة متعمّدة ومتواصلة، مما اضطر المزارعين للامتناع عن الذهاب إلى مزارعهم خوفاً على حياتهم، وفقاً للمصادر ذاتها.

فيما رصدت القوات المشتركة تحليق طائرتي استطلاع حوثيتين في سماء بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

يأتي ذلك في ظل تواصل تعنُّت المليشيات الحوثية الموالية لإيران ورفضها الالتزام بالهدنة الأممية وسعيها لإفشال عملية السلام في الحديدة