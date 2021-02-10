حملة اعتقالات حوثية طالت العشرات من أبناء الجاليات الإفريقية بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات استهدفت أبناء الجاليات الإفريقية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر إن عناصر المليشيات الحوثية نفذت خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات من عدد شوارع العاصمة صنعاء طالت أبناء الجاليات الصومالية والإثيوبية والأورمية ذوي البشرة السوداء بينهم يمنيون أصولهم إفريقية.

وبينت المصادر أن المليشيا اعتقلت عشرات الأفارقة من الجنسين واحتجزتهم في هنجر تابع لها بمقر الجوازات بذريعة التأكد من وجود وثائق تثبت هويتهم وكيفية دخولهم مناطق المليشيات.

وأضافت المصادر إن قيادات وعناصر تابعة للمليشيا في مبنى الجوازات ترفض الإفراج عن عدد من اليمنيين المعتقلين الذين ينحدرون من أصول إفريقية الا بدفع مبلغ مالي لكل شخص يقدر بمائة ألف ريال يمني رغم ان لديهم بطائق شخصية ووثائق تثبت هوياتهم.

ولفتت المصادر أن المليشيا اختطفت عددا منهم من اماكن اعمالهم في "مركز العزاني -المستشفى الجمهوري -مستشفى الثورة" ومطاعم ومحلات تجارية في منطقة حدة.

ورجحت المصادر أن المليشيات تسعى من وراء هذه الإجراءات لترهيب المحتجزين الأفارقة وارغامهم على الالتحاق بصفوفها والدفع بهم للمشاركة في معاركها العبثية