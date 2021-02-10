أسر 12 حوثياً بعملية التفاف ناجحة في جبهة الدحيضة بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الجوف

تمكنت القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية، من أسر 12 عنصراً حوثياً واستعادة آليات عسكرية في جبهة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وقال مصدر عسكري ميداني، إن القوات الحكومية والمقاومة أفشلت هجوماً للمليشيا الحوثية "المصنفة إرهابياً"، في جبهة الدحيضة، شرقي المحافظة.

ووفق المصدر، دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين صباح اليوم إثر الهجوم الحوثي على مواقع تتمركز فيها وحدات القوات الحكومية ورجال المقاومة، أسفرت عن مصرع وجرح عدد من الحوثيين، واستعادة مركبتين عسكريتين على متنهما عيارات ثقيلة.

كما تم أسر 12 من عناصر المليشيا الحوثية مع عتادهم، بعملية التفاف ناجحة نفذتها القوات الحكومية والمقاومة على أحد المواقع التي كانت قد تمركزت فيها مجاميع حوثية وحاصرتهم لساعات انتهت بتسليم أنفسهم