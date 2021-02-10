نزوح 20 أسرة خلال يومين جراء هجمات الحوثيين بمديرية "بني ضبيان" جنوب شرق صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 20 أسرة نزحت من مديرية "بني ضبيان" جنوب شرقي صنعاء، جراء هجوم الحوثيين على مناطق بالمديرية وفتح جبهة عسكرية جديدة.



وأضافت الوحدة في بلاغ أن أكثر من عشرين أسرة نزحت من بني ضبيان الى مناطق جبلية أعلى قرية النجاد التابعة لمنطقة الولاج في مديرية الجوبة جنوبي مارب.

وتابعت الوحدة أن الأسر النازحة بحاجة للتدخل بمواد إيواء وغذاء، حيث نزحت الأسر دون أن تأخذ معها احتياجات المأوى الأساسية.

وقالت الوحدة إن الأسر النازحة سكنت تحت الصخور الكبيرة، ولا يوجد معهم أي شيء.

ومنذ ثلاثة أيام دشن الحوثيون هجمات مكثفة على عدة جبهات بمحافظة مارب، الأمر الذي سيضاعف المعاناة لمئات الآلاف من النازحين والسكان الذين تؤويهم المحافظة