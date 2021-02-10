حالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على اجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خصوصاً على المنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة مع تراجع ملحوظ في فرص هطول الأمطار وغطاء السحب خلال يوم الغد، غائمة جزئياً وباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع تشكل الضباب والشابورة المائية على المرتفعات الجبلية.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء غائمة جزئياً الى غائمة على المناطق الساحلية مع احتمالية هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة خصوصاً على السواحل الجنوبية.

ولفتت إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة الى غائمة جزئياُ مع احتمالية لهطول أمطار خفيفة على اجزاء من المناطق الصحراوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط احياناً تعمل على اثارة الأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً والفرصة مهيئة لهطول أمطار خفيفة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد كلا من:

* المواطنين في المنحدرات الجبلية والمتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.

* سائقي المركبات في الطرق الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب والشابورة المائية خصوصاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر وينصح بعدم السفر ليلاً خلال الطقس الماطر.

* المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين اثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة