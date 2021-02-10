شكرا لبحثكم عن خبر قادمة من المحافظات الجنوبية.. تعزيزات عسكرية ضاربة تصل مأرب لدعم الجيش الوطني(صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية وإعلامية، إن تعزيزات عسكرية كبيرة، وصلت مساء الثلاثاء، إلى محافظة مأرب دعما للجيش الوطني.
وبحسب المصادر، فإن التعزيزات التي وصلت مأرب، قادمة من محافظة شبوة وأبين، وذلك لرفد الجبهات القتالية المشتعلة في محافظة مأرب.
وأكدت المصادر أن التعزيزات تضم أسلحة عسكرية وآليات حديثة، بالإضافة إلى مئات الجنود الذين سيتم توزيعهم في مختلف الجبهات.
يأتي ذلك بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال المحيطة بمحافظة مأرب، لليوم الرابع على التوالي.
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