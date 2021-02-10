شكرا لبحثكم عن خبر اعدام حميد الأحمر ومصادرة أمواله في حكم حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قضت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، بإعدام 11 برلمانيا أبرزهم الشيخ حميد الأحمر وبكيل ناجي الصوفي وزيد الشامي وسعيد مبارك دومان وعلي حسن عشال حسب إفادة محامٍ نصبته المحكمة للدفاع عن المتهمين.

وبحسب مصادر إعلامية فإن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما بالإعدام تعزيرا لـ11 برلمانيا أدينوا بتهمة التخابر مع دول التحالف العربي _حسب وصف الحوثيين_.

والمتهمون وفقا للحوثيين هم حميد الاحمر وانصاف علي مايو وبكيل ناجي الصوفي وزيد الشامي وسعيد مبارك دومان وعلي حسن عشال وعلي محمد المعمري وغالب القرشي ومحمد رشاد العليمي ونجيب سعيد غانم الدبعي واحمد عباس النهاري.

وقضى منطوق الحكم أن ينفذ الاعدام في المدانين في ميدان التحرير بصنعاء أمام مبنى مجلس النواب وان يتم مصادرة جميع ممتلكاتهم النقدية والعينية في الداخل والخارج.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين قد بدأت محاكمة المتهمين في الـ”22 من ديسمبر الماضي” بعد قيام النيابة الجزائية المتخصصة بإحالة ملف المتهمين الى المحكمة بتهم الخيانة العظمي والادلاء بمعلومات لدول التحالف تمس باستقلال ووحدة الجمهورية اليمنية وفق تعبيرهم.