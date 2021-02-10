شكرا لبحثكم عن خبر الوالي والخليفي وبن عفيف يفتتحون الصالة الرياضية بمعسكر قوات حماية المنشآت بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفتتح العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد ومعه وكيل مساعد قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي، والعميد أحمد بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية، اليوم الثلاثاء، الصالة الرياضية بمعسكر حماية المنشآت بالعاصمة عدن.

وعقب الافتتاح طاف الحاضرون بأقسام الصالة الرياضية والتي تضم عددا من العاب القوى وكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وفي كلمة لقائد قوات حماية المنشآت رحب العميد أحمد بن عفيف بالحاضرين مؤكدا أن الصالة الرياضية تأتي في ظل الاهتمام بأفراد القوات وتأهيلهم من خلال ممارسة الألعاب الرياضية وتمارين اللياقة البدنية التي تعد هامة للجندي.

وأشار بن عفيف إلى أن قوات حماية المنشآت قطعت شوطا هاما في تأسيس بنية تحتية في معسكرها لتنمية قدرات منتسبيها، مقدما شكره لوزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري على اهتمامه ودعمه لإنشاء الصالة الرياضية.

وأكد أن التطور التي تشهده قوات حماية المنشآت الحكومية يأتي في ظل الدعم الكبير من قبل التحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات وما تبذلانه من جهود لدعم الاستقرار في المحافظات المحررة.

من جانبه عبر وكيل وزارة الشباب والرياضية خالد الخليفي عن سعادته البالغة بافتتاح الصالة الرياضية الخاصة بقوات حماية المنشآت مشيرا إلى أنها تمثل مساحة مناسبة للأفراد لممارسة عدد من الألعاب خاصة الملاكمة وكمال الأجسام.

حضر افتتاح الصالة الشيخ ناصر القميشي وكيل محافظة شبوة وقائد النخبة الشبوانية العميد البوحر وحميد الكربي وكيل وزارة الثروة السمكية والعقيد الكوبي نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بألوية الدعم والإسناد ووجدان الشعيبي مدير مكتب وزير الشباب والرياضة ومدير الإعلام بوزارة الشباب والرياضة فرحان المنتصر وشكري حسين الأمين العام المساعد لجائزة رئيس الجمهورية، مدير مكتب الشباب والرياضة نعمان شاهر.