أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم

رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012