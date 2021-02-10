مقتل وإصابة مدنيين اثنين إثر انفجار لغم زرعه الحوثيون في الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدني وأصيب آخر، الثلاثاء، إثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع جنوبي اليمن.



ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها، إن "لغماً أرضياً انفجر بشابين، من المهاجرين الإثيوبيين، أسفر عن مقتل أحدهم وجرح الآخر، أثناء مرورهما في طريق المصفرة بقرية محقن الواقعة جنوب مديرية دمت".



ووفقا للمصار، فإن أن اللغم أودى بحياة شاب وإصابة آخر بإصابات خطيرة، وعمل الأهالي على نقله إلى أحد المستوصفات في مدينة دمت، لتلقي العلاج.



وزرعت مليشيات الحوثي الإرهابية مناطق واسعة بالألغام والعبوات الناسفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات أغلبهم أطفال ونساء.



