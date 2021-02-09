شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن تفاصيل الزيادة الكارثية في اسعار الغاز المنزلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ولتفصيل الزيادة التي اعتمدتها شركة الغاز الإدارة العامة( مأرب) وبمصادقة الحكومة التي لم تراعي وضع المواطن المسكين ولا حتى ساوت بين بيعه لكوريا الجنوبية وما اقرته لبيعه على شعبها وهو صاحب الحق والأرض الحبلى بالموارد النفطية بكل مشتقاته ، فتعالوا نرى تفاصيل تلك الزيادات الرسمية على أسطوانة الغاز للمواطن والتي وضعتها دون رقابة أو قيود على الوكلاء الكبار وأصحاب المحطات أي بمعنى ان كل منهم سيضيف زيادات أخرى على الموزعون لتصل للمواطن بسعر أعلى من الزيادة القاسية التي أقرته الحكومة دون أدنى مسؤولية .

أقرت الزياده بإضافة :

*700 ريال للإسطوانة*

*512ريال أجور نقل*

*200 ريال هامش ربح المحطة*

*إجمالي الإضافة للإسطوانة : 1412 ريال*

أين هو دور القضاء العادل في بطلان تلك الزيادات المجحفة على كاهل المواطن ..؟

واين هو نادي القضاة الجنوبي وكل المنظمات الحقوقية لكي تدافع عن المواطن وتمنع مثل تلك الزيادات ليس فيما تم إقراره ظلما من زيادة على سعر اسطوانة الغاز فحسب بل في كل الزيادات التي طالت المواد الغذائية الرئيسية والتي لا يتحملها المواطن في ظل هذا الوضع الخانق..؟

لماذا لا يتحرك الشرفاء في مثل هكذا قضايا إنسانية وحقوقية بدل أن يهتموا بمهاترات سياسية لا تزيد المواطن الا ظلما وجوراََ .؟

من محمد علي محمد