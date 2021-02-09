شكرا لبحثكم عن خبر مكتب إعلام شبوة يختتم دورة كتابة الأخبار والتقارير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عتق - أكرم بن عبود

اختتم أمس الإثنين مكتب إعلام شبوة الدورة التدريبية لكتابة الاخبار والتقارير بالمجمع الحكومي بالعاصمة عتق.

وأقيمت هذه الدورة لأول مره في مكتب الاعلام بمحافظة شبوة من الثاني إلى الثامن من شهر فبراير عام 2021 ضمن دورات البرنامج التدريبي الاعلامي الشامل واستهدفت الدورة 15 متدرب ومتدربه.

وتهدف الدورة إلى تأهيل كوادر صحفية من الشباب ورفع كفاءتهم الاعلامية وتشجيعهم للعمل الاعلامي.

حاضر في الدورة الأستاذ عدنان المنصوري عضو الهيئه التدريسية بكلية الإعلام جامعة عدن.

يذكر أن مكتب إعلام شبوة أعلن عن البرنامج التدريبي الاعلامي الشامل بداية العام الحالي 2021 ويضم البرنامج سته مجالات وهي التصوير الفوتغرافي والسينمائي ، وكتابة الأخبار والتقارير ، والمونتاج ، والجرافيكس ، وإعداد البرامج والاخراج ، والالقاء والتقديم التلفزيوني.