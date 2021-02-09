برنامج الإمداد الدوائي يتسلم دعماً من منظمة مسلم شيرتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم البرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، مستلزمات طبية مقدمة من منظمة مسلم شيرتي البريطانية بالتعاون مع مؤسسة هورايزن للتنمية، شملت واقيات الوجه وكمامات طبية مستدامة الاستخدام للأطباء والعاملين في الجيش الأبيض بمراكز العزل والطوارئ لمواجهة كورونا.



واثنت مدير عام البرنامج الدكتورة، سعاد الميسري، على الدور الذي تضطلع به مؤسسة هورايزن في دعم القطاع الصحي .. مشيرة إلى هذه المستلزمات سيستفيد منها خمسة وعشرين الف طبيب وعامل صحي وستذهب للمستفيدين منها وفقا لخطة التوزيع المعده في وزارة الصحة .

من جانبه أشار مدير عام مؤسسة هورايزن للتنمية يحيى محمد كديش ان هذا الدعم يأتي في إطار سلسلة من الأنشطة التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع شركائها في دعم القطاع الصحي .. موضحاً أن خطة التوزيع المعدة من وزارة الصحة تشمل رفد مراكز العزل والطوارئ لمجابهة كورونا في محافظات عدن وتعز لحج والضالع .