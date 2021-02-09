اختتام الحملة الطبية التطوعية لجراحة المخ والاعصاب في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمستشفى عتق محافظة شبوة، اليوم، فعاليات الحملة الطبية التطوعية لجراحة المخ والاعصاب والتي نظمها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



وكرم وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق المركز والفريق الطبي الاستشاري المشارك في الحملة..معرباً عن شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لمركز الملك سلمان وللطاقم الطبي المشارك في الحملة..مشيداً بالنجاح الذي حققته الحملة وقدرات وخبرات الفريق الطبي المشارك فيها..مؤكداً حاجة المحافظة الى حملة طبية اخرى في هذا المجال وغيره من المجالات الطبية الاخرى.

من جانبه عبر كبير الجراحين المشاركين في الحملة الاستشاري ابراهيم الثبيتي ،عن سعادته وزملائه بالمشاركة في هذه الحملة الطبية والانسانية والتي ينظمها مركز الملك سلمان لاول مرة بمحافظة شبوة..منوها بمستوى اقبال المرضى عليها وبالذات في الايام الاخيرة منها..موضحاً انه تم خلال اسبوع معاينة اكثر من 200 مريضا ،و7 سبع عمليات جراحية متنوعة..مثمناً اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالطاقم الطبي المشارك في الحملة.

والمح الاستشاري الثبيتي الى امكانية التنسيق لاقامة حملة اخرى بالمستشفى نظرا لوجود حالات مرضية كثيرة بحاجة لتدخلات جراحية في مجال المخ والاعصاب بالمحافظة.