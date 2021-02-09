السفير شجاع الدين يلتقي رئيس دائرة التنمية بوزارة الخارجية النمساوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير بلادنا لدى فيينا هيثم شجاع الدين، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، رئيس دائرة التنمية بوزارة الخارجية النمساوية ديزيري شفايتزر.



جرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن ،والزيارة الناجحة الاخيرة لرئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى بلادنا ومعه عدد من سفراء دول الاتحاد للعاصمة المؤقتة عدن، وجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة.

واشار السفير شجاع الدين، الى قرار الادارة الامريكية بتصيف الحوثيين منظمة ارهابية..مؤكداً في الوقت نفسه ان الحكومة اليمنية عملت على اعداد آلية للتنسيق مع هيئات الاغاثة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن للتاكد من عدم تأثر العمل الانساني بهذا القرار.

ولفت ، الى تراجع مليشيا الحوثي عن موقفها في وصول فريق الامم المتحد الى ناقلة النفط صافر والذي يؤكد محاولتها استخدام هذا الملف لابتزاز المجتمع الدولي..منوهاً الى الهجوم الواسع لمليشيا الحوثي على محافظتي مأرب والجوف باستخدام الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين ومئات النازحين والذي يعد تصعيد عسكري ويدل على عدم جديتها في التوصل للسلام..مجدداً التزام الحكومة اليمنية بدعم كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل لسلام شامل في اليمن.

وثمن السفير هيثم شجاع الدين، الدعم المقدم من النمسا لليمن في المجال الانساني..مؤكداً تطلع بلادنا لمزيد من المساعدات والمشاركة الفاعلة للنمسا في مؤتمر المانحين القادم الخاص باليمن..مؤكداً على أهمية الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبها اكدت المسؤولة النمساوية، حرص بلادها على إحلال السلام في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة و المبعوث الأممي للتوصل لسلام دائم و شامل ..مجددة استمرار النمسا في تقديم الدعم الانساني لليمن والمشاركة في المؤتمر القادم للمانحين الخاص باليمن .