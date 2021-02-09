وزير الداخلية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آوكي لوتسما.



جرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقديم التسهيلات للاحتياجات اللازمة للبرنامج .

وأكد وزير الداخلية، حرص الوزارة على ضمان أمن وحماية موظفي الأمم المتحدة وبذل اقصى الجهود لتوفير كافة الامكانيات والحماية اللازمة للبعثة..مشدداً على اهمية تكثيف عمل البرنامج في المناطق المحررة ونقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن .

من جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إستعداد البرنامج التعاون مع وزارة الداخلية..مثمناً الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية للترتيبات الامنية تجاه بعثة الامم المتحدة.