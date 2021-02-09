شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تخرج دفعة عسكرية من معهد آزال العسكري بمديرية باقم في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفل معهد ازال العسكري المشترك للتدريب والتأهيل، اليوم، بمديرية باقم محافظة صعدة، بتخرج الدفعة الثانية من الضباط والقيادات العسكرية بدورة تدريبية في "تنمية مهارات القادة العسكريين".



واكد قائد محور ازال العميد ياسر العبري، على أهمية التدريب والتأهيل لابطال الجيش الوطني، وفق المعايير النوعية لتطوير مهارتهم وقدارتهم في مواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية.

فيما اوضح مدير المركز التدريبي العميد الركن عبدالحكيم فاضل، ان مقررات الدورة شملت تدريب عدد من الضباط وقادة الكتائب العسكرية على معارف التكتيكات العسكرية في مختلف الجوانب.

من جانبه اكد قائد قوة نجران اللواء الركن ضاوي الغزواني، حرص التحالف العربي لدعم الشرعية وقيادة المملكة العربية السعودية على تدريب قوات الجيش الوطني لمواجهة خطر المليشيا الارهابية المدعومة من ايران.