الهيئة العليا للأدوية تنظم بعدن دورة تدريبية حول طرق التخزين الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم دورة تدريبية في مجال الممارسات الجيدة لتخزين الأدوية، شارك فيها سبعين مشاركاً من مدراء فروع شركات الأدوية وامناء المخازن.



وتلقى المشاركون معارف علمية حول طرق التخزين الآمن والجيد للأدوية gspوطرق التوزيع والتفتيش على مخازن المستوردين ومحلات الجمله

في الدورة اكد المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر احمد الباكري حرص الهيئة على التدريب والتأهيل للمشتغلين في جوانب التخزين لتلافي التلفيات في الأدوية أثناء الخزن والنقل .. مشدداً على ضرورة التزام المشاركين بالاخذ بجملة الإرشادات والمفاهيم وتطبيقها على الواقع لضمان سلامة الدواء وعدم تاثره بالعوامل المتلفة له وتحقيق جودة الدواء وخلوه من السلبيات .

حضر الدورة نائب مدير عام الهيئة الدكتور محمد الدعيس ومدير مركز التيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة الدكتور فضل الحريري وعدد من المختصين .