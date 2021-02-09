شكرا لبحثكم عن خبر صندوق تنمية المهارات بعدن يدشن برنامج النزول الميداني للقاء مع مدراء المديريات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *لتعزيز العلاقه والتعاون بين الصندوق والسلطه المحليه*

دشن المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم ، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ، برنامج لقاءات مع مدراء المديريات لتعزيز التعاون المشترك مع السلطة المحلية والصندوق وسبل تنفيذ البرامج التدريبية لهذا العام .

وقد ناقش المدير التنفيذي

للصندوق مع مدير مديرية الشيخ عثمان وسام معاوية سعيد سالم ، سبل التنسيق والشراكة بين الصندوق والسلطة المحلية بالمديرية في استهداف الشباب العاطلين عن العمل ببرامج تدريبية وتأهيلية تساهم في تنمية المجتمع بمختلف المجالات المهنية ، و وضع اليات حول كيفية جمع المساهمات الخاصة بالصندوق من المديرية الذي سيعود ريعها لتنفيذ برامج تدريبية في المديرية .

كما جرى في اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، والاتفاق على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق والمديرية خلال الفترة القادمة ، وكيفية تفعيل دور المنظمات بدعم الانشطة التي تساهم في إعداد الشباب وتأهيلهم في عملية البناء والتنمية وتلبية متطلبات سوق العمل.

وقد استعرض الدكتور داغم في اللقاء ، مهام وانشطة وبرامج الصندوق الذي يستهدف الشباب بالدرجة الاولى ، وأهداف الصندوق في خلق شراكة مع كل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لتحقيق التكامل للارتقاء بالمجتمع في كل الجوانب التنموية والتعليمية ، وصقل مواهب الشباب ومهاراتهم المهنية والتقنية والفنية .

ومن جانبه أكد معاوية ، التزام المديرية على تعزيز مبدا التعاون المشترك في تنفيذ القانون وخدمة الشباب والعاطلين عن العمل للمساهمة في تخفيف ظاهرة البطالة ، وتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل .

موجها الأمين العام للمجلس المحلي بالتنسبق والتسهيل لما فيه مصلحة ايجاد فرص عمل الشباب

وحشد الجهود والطاقات بجمع المساهمات القانونيه ليتمكن الصندوق من انجاز البرامج والمشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع.

حضر اللقاء الاستاذ رضوان الشعبي مدير التدريب والتاهيل يالصندوق والمهندس عادل نصر العريقي مدير العلاقات العامة .