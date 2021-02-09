شكرا لبحثكم عن خبر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية يعزي اسرة الفنان صلاح المخارش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

متابعات - زين الكلدي

قام عضو الجمعية الوطنية الجنوبية الشيخ جمال بن عطاف بواجب التعازي والمواساة الى اسرة الكاتب والفنان صلاح المخارش.

وقال في تغريدة عبر تويتر " ‏برحيل الكاتب والفنان صلاح المخارش ‎@mekarsh تكون الجنوب قد خسرت احد أبرز الأقلام المناصرة والمؤيدة له والتي انصفته في ساعة العسرة نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تعازينا لكل محبيه في الوطن العربي وانا لله وانا اليه راجعون ".

وترأس الفنان صلاح مخارش أول مكتب لمجلة روتانا بجدة، ثم كان أحد مؤسسي قناة ”روتانا خليجية“ في بداية بثها وانطلاقتها العام 2005.

وعمل الراحل مسؤولا عن إذاعة mbc fm بجدة منذ العام 2004، وأسهم في اكتشاف عدد من نجوم الغناء وتقديمهم للنجومية، كالفنانين: مشاعل و عبدالهادي حسين وعبدالسلام سالم.

ويعرف الإعلامي الراحل بظهوره مع عدد من الفنانين في بداياتهم مثل راشد الماجد وخالد عبدالرحمن وراشد الفارس، كما أدار إنتاج عدد من النجوم إعلاميا، كما هو حال الفنانين عبادي الجوهر و راشد الفارس.

وشارك ايضا في الكثير من البرامج التلفزيونيه الشهيرة على قنوات روتانا و mbc والقناة السعودية الأولى، وقناة العربية.

وفي العام 2018 انتقل بشكل مستقر إلى الإمارات، والتحق بقناة ”الغد المشرق“ كمستشار برامج في القناة والإذاعة ومقدم للسهرات الفنية في المجموعة.