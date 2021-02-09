شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في استشهاد العميد ناصر مبارك سكان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد ناصر مبارك سكان مساعد عمليات المنطقة العسكرية السابعة الذي استشهد داخل سجون المليشات الانقلابية.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد البطل وأدواره في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية، منوهاً إلى الظروف التي عاشها داخل سجون الميليشيات وما تعرض له من تعذيب وانتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.