مليشيا الحوثي الارهابية تستهدف مدينة مأرب المكتضة بالنازحين بـ8 صواريخ بالستية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدفت مليشيا الحوثي الارهابية احياء سكنية في مدينة مأرب المكتضة بالنازحين بصاروخين بالستيين خلال الـ12 ساعة الماضية، سقطت في مناطق خالية وتسببت في تضرر المنازل المجاورة واثارة الهلع في اوساط المدنيين من نساء واطفال وشيوخ.



وقال مصدر امني وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "ان مليشيا الحوثي اطلقت مساء اليوم الثلاثاء صاروخين سقطا في مناطق خالية بجوار المباني السكنية وتسببت في اضرار مختلفة للمباني وهلع السكان ليرتفع عدد الصواريخ البالستية التي اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال الـ48 ساعة الماضية الى 8 صواريخ تسببت باستشهاد اربعة اشخاص واصابة 12 آخرين الى جانب ارسال عددا من الدرونز المفخخة على المدينة تم اسقاط اثنتين منها".

واضاف المصدر" ان اطلاق الصواريخ تتزامن مع تصعيد عسكري واسع تجاه محافظة مأرب في كافة محاور القتال، منذ الاحد الماضي، عقب التلويح برفع اسمها من قائمة الارهاب من قبل الادارة الامريكية الجديدة، لاعطاء فرصة لتحقيق السلام، ورداً على دعوات الوقف الشامل لاطلاق النار من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي وتأكيداً منها على استمرارها في اعمالها العنف والحرب والارهاب وتنفيذ المخطط الايراني الذي يستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة ونشر الفوضى وتهديد الامن والسلم الدوليين".